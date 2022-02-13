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Gündem 15 Temmuz'un kahramanı vatansever polislerden neden rahatsız? Şimdi de tüm Türkiye'yi sokağa çağırdı
Gündem

15 Temmuz'un kahramanı vatansever polislerden neden rahatsız? Şimdi de tüm Türkiye'yi sokağa çağırdı

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, "Bu kadar zam olan ülkede tüm Türkiye'de, her şehirde, her ilçede eylem yapılmalıdır." ifadeleri ile sokak çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 23:49:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Adana'da düzenlediği mitingde emniyet mensuplarına hakaretler edip, olay çıkartan Furkan Vakfı'nın Genel Başkanı Alparslan Kuytul, zamlara ilişkin açıklamasında sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Kargaşa peşinde!

15 Temmuz'un kahramanı vatansever polisleri yine hedef alan Kuytul, "Polis milleti ile karşı karşıya gelmemeli. Polis, 'nasıl olsa benim maaşım iyi' deyip vatandaşı susturmamalı. Herkesin maaşı sizin kadar değil. Polisler, istihbaratçılar.. Herkes sizin kadar maaş almıyor. Ayrıca şuradan şuraya gitseniz, yok yol ücreti, yok bilmem ne ücreti, bir maaş daha alıyorsunuz. Millet böyle değil." dedi.

"Millet evinde klima, doğalgaz açarken korkarak açıyor. Milleti bitirdiniz. Polis bunu bilmeli, millete karışmamalı. Halkına zulmetmemeli." ifadesini kullanan Kuytul, şu çağrıyı yaptı:

"Bu kadar zam olan bir ülkede, bu kadar eylem çok çok azdır. Bu kadar zam olan ülkede tüm Türkiye'de, her şehirde, her ilçede eylem yapılmalıdır."

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