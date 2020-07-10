15 Temmuz'un ilk şehidi Aydın'ın eşi: "Cezaların onanması bayram günümüz olacak"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesinde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, "Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Bu bizim bayram günümüz olacak." dedi.

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 15 Temmuz gecesi saat 21.44'te Genelkurmay Başkanlığında FETÖ mensubu darbeci askerlerce şehit edildi.

20 yılı aşkın süre bordo bereli asker olarak görev yapan, Genelkurmay Başkanları, Kara Kuvvetleri Komutanları ile yurt dışında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i koruyan Aydın, hain darbe girişiminde şehadete yürürken 15 Temmuz'un ilk şehidi oldu.

Astsubay Aydın'ın darbe girişiminin ilk şehidi olduğu, hazırlanan çatı iddianamede de yer aldı. Aydın, geride iki evladı ve ilkokul öğretmeni olan eşi Şahnaz Aydın'ı bıraktı.

Şahnaz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin üstünden geçen 4 yılda zorluklarla dolu, eksik bir yaşama başladıklarını belirtti.

- "Eşimin şehadetiyle, ilk kahraman oluşuyla gurur duyuyorum"

Hayatın bir şekilde devam ettiğini anlatan Aydın, "Darbe girişimi yaşanalı 4 yıl oldu. Eksiklikleriyle, acısıyla, farklılıklarıyla yeni bir hayata başladık. Eksiğimiz tamamlanamaz, sadece alışmaya çalışıyoruz. Önümüze çizilen yeni hayat Bülentsiz. Asla isyan etmiyoruz, takdiri ilahi." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Eşim, darbe girişiminin ilk müdahale edeni, ilk şehidi, ilk kahramanı. Yaşamı boyunca vatanı için çabalayan, onuru ve şerefiyle yaşayan bir insan oldu. Vatanı için darbecilere karşı koyarken gözünü kırpmadan ölüme yürüdü. Hepsinin görüntülerini geceler boyu izledim. Eşimin şehadetiyle, ilk kahraman oluşuyla gurur duyuyorum." dedi.

Her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını ve çocukları için yaşadığını vurgulayan Aydın, "Kızım ve oğlum üniversitede okuyor. Onlarla gurur duyuyorum. Babaları da inşallah evlatlarının bu başarılarını görüp mutlu oluyordur. Onlar şehidimin emanetleri, en büyük hedefim iki evladımı ülkeye yakışır, dürüst birer vatandaş olarak yetiştirebilmek, düzgün bir hayat sunabilmek, yıpranmalarını engellemek." diye konuştu.

- "Öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geliyor, sınıfta tüm yaşananları unutabiliyorum"

Mahkeme süreçleri sebebiyle 1 yıl ara verdiği okuluna geçen yıl döndüğünü anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yıllık ilkokul öğretmeniyim. Emekliliğe az kaldı ama çocuklarıma verimli olabildiğim sürece mesleğime devam edeceğim. En büyük arzum, ülkesine hizmet edecek, iyi insanlar olarak onları yetiştirebilmek. Çocukları çok seviyorum, onlarla bir arada olmak, öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geliyor. Sınıfa girdiğim anda tüm yaşananları unutabiliyorum. Ben çocuklara eğitim verirken onlarla aynı oluyorum, aynı renge giriyorum. Bol bol oynuyoruz, çok keyifli ve eğlenceli bir dönem geçirdik. Koronavirüs sebebiyle ayrı kaldık ama Rabbim ülkemizi de dünyamızı da en kısa sürede selamete erdirsin inşallah."

- "Verilen cezaların onanmasını bekliyoruz"

Mahkemelere gidip gelirken psikolojik olarak çok yıprandığını vurgulayan Şahnaz Aydın, "Mahkeme salonunda darbenin sorumlularını, eşinin katillerini karşında görmek, onlarla aynı havayı solumak çok ağır bir yük. İfade verenlerin söyledikleri yalanları duymak ayrıca çok ağırdı. Ama sabırla süreci takip ettik. Üç yıl yüküm omuzlarıma binmiş. Verilen cezalarla bu yük biraz hafifledi ama tamamen değil." dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Hala kaçaklar, firariler var. İnşallah en kısa sürede yakalanıp cezalarını çekerler. Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Bu bizim bayram günümüz olacak. Ceza almayanların da tekrar yargılanmasını talep ediyoruz. Bunların hepsi bizi ferahlatacak, gönlümüzü rahatlatacak şeyler. Aldıkları cezalar biraz rahatlattı ama tamamen rahatlayabilmemiz için bu cezaların kesinleşmesini sabırla bekliyoruz. Rabbim ülkemiz için bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Verilen cezalar öyle olmalı ki gözü dönmüşlere ders olmalı, caydırıcı olmalı. Bunu arzu ediyoruz, inşallah onanmasıyla öyle de olacaktır."