15 Temmuz’un gizli kahramanı: Negmar

251 vatan evladının şehit düştüğü 15 Temmuz FETÖ darbesinin yıl dönümünde, cuntacıların püskürtülmesinde görev alan gizli kahramanlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. FETÖ’cülerin Boğaziçi Köprüsünü kapatması üzerine deniz taşımacılığı yapan Negmar isimli firmanın tüm feribotlarını milletin hizmetine sunduğu, hain kalkışmayı engelleyen vatandaşların iki yaka arasındaki geçişini sağladığı öğrenildi.

Onurlu bir görevde bulunduk

Havalimanı, köprü ve yolları işgal eden, halkın üzerine bomba yağdıran FETÖ’nün darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, 15 Temmuz gecesi büyük bir inisiyatif aldıklarını söyledi. Eşref Serbes, “Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Koç’un talimatıyla 15 Temmuz gecesi Osmangazi Köprüsü’nün açık olmasından hareketle Eskihisar-Tavşanlı arasında faaliyet gösteren feribotlarımız boğaz geçişi için yönlendirildi. 15 Temmuz 2016 gecesi 01.00’den 16 Temmuz 2016 günü akşam 17.00’ye kadar iki yaka arasında yolcu araç geçişi sağladı. Negmar feribotları, aralarında darbeye karşı koyan güvenlik güçlerimizin de olduğu yaklaşık 5 bin araç ile binlerce yolcuyu iki yaka arasında taşıyarak milletimizin destan yazdığı 15 Temmuz gecesi onurlu bir görev yapma şerefine ulaştı” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi feribotlarla yolcu taşıyan kaptanlardan Özcan Angın ise, "Şirket yetkililerimizden aldığımız talimat üzerine hareket ettiğimizde gece 12.00 civarıydı. Kabataş'a devam ettik ve oradan seferlere başlayarak Üsküdar'a geçtik" dedi. Kaptanlardan Doğaç Onur Yayla da, “Boğaz Köprüsü'nde dumanları, ateş açıldığını görünce gerçekten olayın ciddi olduğunu gördük. Elimizden geleni yaptık, faydalı olmuşuzdur inşallah" dedi.