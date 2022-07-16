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Gündem 15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşım yaptı! Eski CHP'li başkan gözaltına alındı
Gündem

15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşım yaptı! Eski CHP'li başkan gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kışkırtıcı paylaşımda bulunan eski CHP'li belediye başkanı Hüseyin Sarı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 09:59:00 -
15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşım yaptı! Eski CHP'li başkan gözaltına alındı

CHP’li eski belediye başkanı Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı dolayısı ile gözaltına alındı.

"Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı"

CHP’li Sarı’nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, iletisinde, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" şeklinde bilgi verdi.

İhalede usulsüzlükten görevden alınmıştı

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre Hüseyin Sarı’ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

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Yorumlar

CAN BAR

Kesinlikle baş kesme olmadı ama keşke o gün darbeye kalkışanların hepsi gebertilseydi
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