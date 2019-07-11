15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs tramvay ücretsiz mi?

15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla akıllara 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak mı sorusu geldi. 15 Temmuz yollar ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi oldu? İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek olan anma etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne az bir zaman kaldı. 15 Temmuz yollar ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi oldu?

15 Temmuz yollar ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz verilmesi istendi.

Teklifte, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece imanlarından aldıkları güçle ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destansı bir mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştur." denildi.

Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu.

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”