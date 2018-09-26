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15 Temmuz'da müezzine saldıranlar beraat etti! Bu karar hukukun selasıdır

15 Temmuz darbe girişimi gecesi camide sela okuyan müezzinlere saldıran 23 kişiden 18'i beraat etti. Kalan 5 kişi de hafif cezalar alarak hapis cezasından kurtuldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
15 Temmuz'da müezzine saldıranlar beraat etti! Bu karar hukukun selasıdır

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKLARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddia makamının daha önce verdiği, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaanın ardından sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede savunma yapmayan sanıklara söz verdi.

BERAAT TALEP ETTİLER

FETÖ mensubu olmadığını ileri süren sanıklar, mahkemenin haklarında beraat kararı vermesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin o gece yaşanan darbe girişimine destek vermediklerini, ideolojik olarak da FETÖ ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

"YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK BİR CEZA İSTİYORUZ"

Müdahil avukat Zeki Arıtürk ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Yapanın yanına kar kalmayacak şekilde hukuka ve adalete uygun bir şekilde karar verilmesini istiyoruz." dedi.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası, bir sanığa"ibadethanelere zarar verme" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca bir sanığı da "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
  1. İzmir
  2. dayak
  3. beraat
  4. müezzin

YORUM YAZ

  • ahmet erogluahmet eroglu3 dk önce
    Turkiye nin adalet sistemine ve berat veren kanunlara ve hakime lanet olsun. bir daha darbe olursa birakalim geregini yapsinlar. vatani savunanlar neredeyse ceza alacaklar. boyle adalete lanet olsun
  • HASANHASAN4 dk önce
    ADALET ADALETTÜRKİYENİNGEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİBU GÜNDE ENBÜYÜK SORUNU ADALETDE . KARARIN İÇERİĞİNİ TAM BİLMİYORUZ AMA BUBERAATLARHAKİKATEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ , GEZİ EYLEMLERİNDE YAKIPYIKANLARA DABİLDİĞİMKADARIYLA CEZAVERİLMEMİŞTİ,
  • halkhalk58 dk önce
    adalet sistemimizi acil deiştirmemiz.hızlı ve caydırıcı karar verebilen bir mekanizma lazım... ancak bunları yargılayanlar da insiyatif kullanıp cezayı ağırlaştırabilirlerdi.
  • faynurfaynur1 sa önce
    yok arkadaş yok cidden bu ülkede adalet yok ; vatanı sat serbestsin ,imamı döv serbestsin , müezzini döv serbestsin ama şortluyu döversen idamlıksın...hay sizin adaletiniz içine ....bi daha da oy falan vermem bu hükümete, biz ona bu düzeni bozsun düzeltsin diye oy veriyoruz ama herşey aynı tas aynı hamam
  • ihsihs1 sa önce
    Birisi Adalet! mi dedi???
  • cihadcihad2 sa önce
    adalet makamı koltuklarınızı yenileyelim çokk yoruluyosunuz içinizde birtanedemi bulunduğu makama ne için getirildiğinin farkında olan yok la sıkıldıysanız bırakın adalet tesisi kolay lakin sizlerin bu yaptıklarınız ileride karşınıza geldiği zaman hani mahkemede demiyorum o zaman cevabınız ne olacak ekmek parası içinmi
  • 15 Temmuz15 Temmuz3 sa önce
    Ülkede işlerliği olan tek yasa 5816 sayılı yasa! Safiye İnci hala hakaretten tutuklu, bu eşkıyalar Darbeye destek oldukları halde serbest! İŞTE 5816 KAFASININ ADALETİ!
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