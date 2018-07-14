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15 Temmuz’da eylem yapacaklardı... Enselendiler!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 Temmuz'da yasa dışı gösteri yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:52
15 Temmuz’da eylem yapacaklardı... Enselendiler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı.

3 ilçede düzenleen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:52
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz
  3. PKK
  4. eylem hazırlığı

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  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ23 dk önce
    Yakaladığınızı neden .... atmıyorsunuz..enselendi enselendi..savcı bırakacak polis enseleyecek..ne bu ya..
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