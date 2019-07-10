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15 Temmuz’da bisikletin kalbi Muğla’da atacak

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10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
15 Temmuz’da bisikletin kalbi Muğla’da atacak

Bu sene 3’üncüsü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla Marmaris Yol Yarışı 15 Temmuz


2019 Pazartesi günü Muğla Atatürk Meydanı’ndan saat 10:30’da start alacak.


İlk senesinde yerel olarak başlayan yarışma bu sene Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.300’den fazla sporcunun katılması beklenen yarış; Büyükler(Elit Kategori), Gençler, Yıldız A ve B kategorilerinde düzenlenecek.


Bisikletçilerin, 15 Temmuz Şehitleri için Muğla’dan Marmaris’e 65 kilometre pedallayacaklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman,"Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018-2019 faaliyet programına alınan yarışımız bu sene daha geniş kapsamlı, Uluslararası bazda şehitlerimize, gazilerimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek dedi.Bisiklet kafilelerinin 14 Temmuz günü Muğla’ya geleceklerini belirten İlman, kendilerini KYK da misafir edeceğiz. 15 Temmuz sabahı Atatürk Anıtı’nda saat 10.30 verilecek starta Tüm Muğlalı Hemşerilerimizibekliyoruz" dedi.


Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla-Marmaris Yol yarışı,Marmaris Grand Yazıcı Otel önünde sona erecek. Dereceye girenler için ödül töreni de Marmaris Grand Yazıcı Otel’de gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
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