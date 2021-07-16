15 Temmuz’a ‘tiyatro’ demek hainliktir

Oğuzhan Gültekin Ankara

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Bunları ayrımcılık yaparak ön plana çıkarırsak bu zaferleri gölgelemiş oluruz. O zaferlerde yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşarız. Bizim zaferler arasında tasdik yapma gibi bir hakkımız yok. Her zaferin kendi içinde bir kahramanlığı vardır. Başkalarından yola çıkarak zaferlerimizi ayrıştırmayı asla kabul etmiyoruz. 15 Temmuz gecesi biz sahadaydık. Bütün Türkiye darbecilere cansiperane karşılık verdi. Ben bu zihniyeti anlamıyorum. Neyin tiyatrosu yapıldı o gece. Bence asıl tiyatro şimdi oynanıyor. Şehitlerimizi gölgeleme tiyatrosu var. Destanı karalama tiyatrosu var. Vatandaşlarımız o gece yaşanan birlik ve beraberliği kaybetsin istiyorlar. 251 şehidimiz var. Onlar canlarından olurken herhangi bir düşünceleri yoktu. Ben Kocaeli’de darbeye karşı gelmeye çalışırken 70-80 yaşlarında bir ninemi gördüm. O kadın sokakta darbecilerle boğuşurken yaşananların tiyatro olduğuna dair bir düşüncesi yoktu. O kadını oraya ne indirdi. İnsanlara tonlarca para verseniz canından vazgeçer mi? Bu duruma tiyatro diyenlerin tiyatrosu başlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Ben hiçbir tiyatroda kolunu, bacağını kaybeden, kaldırımın kenarında, yolun ortasında şehit düşen insan görmedim” diyen 15 Temmuz Gazisi Faik Özdemir de, “Bu ülkenin bütün evlatları sağcısı, solcusu o gece meydanlardaydı. 251 tane şehit verildi o gece. Bu insanların canı o kadar kolay harcanamaz. İnsanlar bunca olaya tiyatro derken neyi kast ettiklerini düşünmeleri gerekiyor. Biz çok büyük bir acı yaşadık. İnsanların acısına tiyatro diyerek alay etmek, kendi ideolojilerine pay çıkarmaya çalışmaları boşadır. Herkesin bir düşüncesi olabilir, o geceye inanmaya da bilir. Ancak şehit düşen 251 cana ve gazilere saygı göstermek zorundadır. Biz ülkemiz için, vatanımız için geleceğimiz evlatlarımız için canımızı ortaya koyduk. Bunu kalkıp tiyatro olarak nitelendirmek akla ziyandır. Hükümeti eleştirmek için, karalamak için o geceyi tiyatro olarak nitelendirmek şehitlerimize hakarettir” dedi.

