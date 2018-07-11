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15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte Külliye'deki direniş

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korumaların ve vatandaşların darbeci askerlere karşı mücadelesi kameralara yansıdı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:27

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlar ve Külliye korumalarının darbecilere karşı direniş görüntülerine ulaşıldı.

Darbeci hainlerin 15 Temmuz'da hedef aldığı kritik noktalardan biri de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi.

15 Temmuz gecesi, kalkışma haberi alınır alınmaz, istirahatte olan güvenlik personeli Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından göreve çağrıldı. Özel Harekat Personeli de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev başına geçti. Emniyetten getirtilen silahlar korumalara dağıtıldı. Nizamiye giriş kapıları ile Külliye'ye çıkan yollar çöp kamyonları ve araçlarla kapatıldı.

Beştepe'nin üzerinde önce uçaklar ve helikopterler belirdi. Alçak uçuşa geçen helikopterlere, koruma personeli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Vatandaşlar Külliye önüne akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gece yarısı Marmaris'ten vatandaşlara, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine, Külliye önüne vatandaşlar da akın etti. Koruma ekipleri ve sivil personel içeride, vatandaşlar dışarıda darbecilerle mücadeleye girişti.

Darbecilerin kullandığı tanklar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşların üzerinden geçti. Külliye'nin bahçe duvarına atılan bomba, oradaki vatandaşları şehit etti.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:27
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Beştepe

YORUM YAZ

  • nn13 sa önce
    Kusura bakmayın avrupada böyle olsunbir olay tamamını sorgusüz taraplar idisimdi biz kuzun kuzu besliyoruzbu dusmanlariher şey sıcağı sıcağına ne yapıp yapılmalıdır bir
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