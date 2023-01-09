15 Temmuz sözleri tepki çeken İYİ Partili vekilin özrü kabahatinden de beter

İYİ Partili vekil Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'la ilgili sözleri tepki çekmişti. Bahşi, özür dileyerek, o görüntülerdeki ifadeleri "Espri yaptım" diye savundu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Genel Başkan Meral Akşener'in evinde yaşananları anlatmıştı. Bahşi yorum tepkilerin ardından 'Espri yaptım' diyerek özür diledi.

Darbenin ilk saatlerinde FETÖ terör örgütünü sert bir dille eleştiren tweet atmaya hazırlanan Akşener'le arasında geçen diyalogdan bahseden Bahşi, şunları söyledi:

"Dedim ki ya abla şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık 24.00'ten önce "En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde"

Bu sözler üzerine İYİ Partili Bahşi'ye kamuoyunda büyük tepkiler yağdı.

Espri yapmış

Gelen tepkiler üzerine Bahşi, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak, kendini "espri yaptım" sözleriyle savundu.

Bahşi, "Hem kamuoyundan, hem genel başkanımdan, hem de partili arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi.