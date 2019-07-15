0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı ödül töreni

15 Temmuz şehitleri anısına 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı ödül töreni

15 Temmuz şehitleri anısına 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı.5 ülkeden 212 sporcunun katıldığı organizasyon Marmaris’te düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.


Muğla İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı Marmaris’te sona erdi. Muğla’dan başlayan etapta 5 ülkeden 212 sporcu 65 kilometrelik yolda dereceye girmek için pedal çevirdi.Yarış 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelde sona erdi. Grand Yazıcı Hotel’dedüzenlenen ödül törenineKaymakamCelalettin Yüksel, İlçeMilli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Vali Yardımcısı Rıza Dalan,Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe BaşkanıOsman Ülgen,Milliyetçi Hareket Partisi İlçe BaşkanıKemal Kalemci, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Rıza Dalan, “Yarışımızın üçüncüsü düzenlendi. Beş ülkeden 212 sporcu 65 kilometrelik etapta yarıştı. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum.” dedi.İl Spor Müdürü Ömer İlman ise , “Biz 15 Temmuz’da 15 spor faaliyeti dedik, biriside bu yol yarışıydı.Ve bu yarış kazasız, belasız, güzel bir şekilde neticelendi. Katılan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.Yarışta Büyüklerkategorisinde Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden Emin Koçan birinci, Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden Süleyman Urcu ikinci, Adıyaman’dan yarışa katılan ferdi sporcu Gökhan Uzuntaş üçüncü oldu.Gençlerde Bülent Mihraç Korkmaz, Yıldız A’da Ahmet Maral, Yıldız B’de ise Ali Küçük birinci oldu. Organizasyon ödül töreninden sonra gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te milyonlarca arı telef oldu
    1. Kerkük'te milyonlarca arı telef oldu
    2. Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    3. Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    4. Ortalık savaş alanına döndü! Önce..
    5. Pakistan'da maden çöktü! 11 madenci..
    6. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    7. Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi..
    8. Türk Konseyi Genel Sekreteri..
    9. Sivas'ta freni tutmayan traktörden..
    10. Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren..
    11. Tiyatro kursuna yoğun ilgi
    12. 15 Temmuz şehidi Şuayip Sefereroğlu..
    13. Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için..
    14. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    15. Casillas yönetici oldu
    16. Irak, aileleri DEAŞ üyesi 33 çocuğu..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    18. 15 Temmuz şehitleri için mevlit..
    19. Yaralı annesinin kucağından inmedi
    20. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm..
    21. Sivas'ta freni tutmayan traktörden..
    22. Belediyenin önlemine vatandaşlar..
    23. Şehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i Şerif
    24. Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. BB Erzurumspor gurbetçi oyuncu Cem..
    26. Dualar 15 Temmuz şehitleri için edildi
    27. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: “Bu..
    28. Teröristlerden Türk takımına ahlaksız..
    29. Adıyaman’da 15 Temmuz Şehitleri için..
    30. Beyazgül 100 günlük çalışmasını..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”