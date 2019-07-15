0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için Engelli Parkuru Koşusu düzenlendi

İstanbul Atlı Spor Kulübü ve ŞEGAFED Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri’ne ithafen Engelli Parkuru Koşusu düzenledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10
15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için Engelli Parkuru Koşusu düzenlendi

İstanbul Atlı Spor Kulübü ve ŞEGAFED Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri’ne ithafen Engelli Parkuru Koşusu düzenledi.


15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Çeşitli etkinliklerle şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olan ŞEGAFED Federasyonu yeni bir etkinliğe daha imza attı. İstanbul Atlı Spor Kulübü ve ŞEGAFED Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri’ne ithafen Engelli Parkuru Koşusu düzenledi. Düzenlenen koşuya Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ŞEGAFED Federasyonu Genel Başkanı Caner Dalkalı, ŞEGAFED Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmet Erdoğan, İstanbul Atlı Spor Kulübü Başkanı Feyzi Atabek ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Çebik de katıldı. Maslakta’ki İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen yarış sonrası organizasyonu düzenleyenlere plaketleri takdim edildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da film gibi inek kurtarma operasyonu
    1. Bursa’da film gibi inek kurtarma..
    2. Bakan Kasapoğlu’ndan milli atletlere..
    3. 4. Türk Dünyası Ata Sporları..
    4. Şehit ve gazi aileleri ile şehit..
    5. Sivil toplum kuruluşlarından çevre..
    6. İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de..
    7. Elazığlı öğretmenler, şehitler için..
    8. 15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza..
    9. Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi
    10. Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı
    11. Milliler, 15 Temmuz’u andı
    12. İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige..
    13. Çocuklar ellerinde bayrakla 15..
    14. Hayırsever iş adamından anlamlı yardım
    15. Pamukkale Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’..
    16. Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    17. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    18. Çarşamba’da 15 Temmuz etkinlikleri
    19. TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi..
    20. Erzincanlı 15 Temmuz şehidi Recep..
    21. Kocaeli’nin ilk millet bahçesi açıldı
    22. Otomobil takla attı! Yaralılar var
    23. Komandolar, teröristlerin malzeme..
    24. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    25. "15 Temmuz" fotoğraf sergisi ve..
    26. Osmaneli’de 15 Temmuz Şehitleri anma..
    27. Başkan Bozkurt’un 15 Temmuz mesajı
    28. Gençlerden 15 Temmuz’a özel klip
    29. Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. Başkan Kuş yaz kampı yapan çocuklarla..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”