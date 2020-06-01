15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda normalleşme hareketliliği yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Esenler'deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yeni normalin ilk gününde yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale dönerken, İstanbul da şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ilk gününe yoğun başladı.

Şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda çalışan esnaf, iş yerlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yasak nedeniyle İstanbul'da kalan birçok kişinin, memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tutması yoğunluğa yol açtı.

Otogara gelen yolculardan Mahmut Kerem, aylardır eve gitmek için beklediklerini anlatarak, "İstanbul'da gerçekten çok sıkıldım. Çok şükür zor günleri atlattık ve evimize gidebileceğiz." dedi.

- "Otobüslerde yer yok"

Bir firmada muavin olarak çalışan Abuzer Avcı da normalleşmenin ilk gününe yağmurla girdiklerini anlatarak, "Bu tempo beklediğimiz bir şey değildi. Biz personel olarak her zaman hazırız. Gece sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından yoğunluk arttı. İnsanlar evlerine dönmek istiyorlar." diye konuştu.

Haftalardan sonra direksiyon başına geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirten otobüs şoförü Hakan Sonkur da tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Uzun yollar için hazırız. Tüm bakımlarımızı yaptık. Halkımızın hizmetindeyiz. Van'a gidiyoruz bugün, yaklaşık 1700 kilometre ve 24 saatlik bir yolculuk yapacağız. 3 şoförle birlikte gidiyoruz. Yollar açıldı ve yoğunluk giderek artıyor. Otobüslerde yer yok." ifadelerini kullandı.

- "Van yolculuğu için bilet fiyatı 400 lira"

Otobüs şoförlerinden Yusuf Kum da bilet fiyatlarındaki artışlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"1 artı 1 sistemine geçmiş gibi olduk. 20 yolcuyla gidip geliyoruz. Yolcu sayısı azaldığı için maliyeti karşılamak zor. 24 saatlik Van yolculuğu için bilet fiyatımız 400 lira. Aracın maliyetini kurtarmıyor. 24 saatte 3 şoför, muavin, yakıt, otogar çıkış giderleri ve otoyol ücretleriyle maliyet gerçekten çok yüksek. Fiyatları mecburen yükselttik. Bu konuda halkımızın anlayışını bekliyoruz." diye konuştu.