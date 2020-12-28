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Aktüel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Aktüel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

Kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:05:31 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, köprü üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 GP 2566 plakalı otomobil ile 34 NNJ plakalı araç, çarpıştı.

Kazada, 34 GP 2566 plakalı otomobil devrilirken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, köprüdeki 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu oluşan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, araçların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

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