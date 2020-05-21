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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:49:40 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar yollara döküldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve bağlantı yollarında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. İş çıkış saatinde özellikle Avrupa’dan Asya’ya geçişte zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

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