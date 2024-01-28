  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde patlama
Yerel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde patlama

Yeniakit Publisher
2024-01-28 08:44:00 - 2024-01-28 08:53:05

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı. Yer yer patlamaların olduğu yangında köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara İstikametinde seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi. Sürücüsünün yangını fark etmesi üzerine aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle yangına müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aracı saran yangında araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri aynı istikamette yolu tamamen araç trafiğine kapattı.

Oluşan trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebilen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik akışı tekrardan normale döndü.

İran'daki patlamada ölenlerin sayısı yükseliyor
İran'daki patlamada ölenlerin sayısı yükseliyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'daki patlamada ölenlerin sayısı yükseliyor

Tarihi otel savaş alanına döndü: ABD’de patlama
Tarihi otel savaş alanına döndü: ABD’de patlama

Dünya

Tarihi otel savaş alanına döndü: ABD’de patlama

Beter olun! İsrail'in Hayfa Limanı'nda şiddetli patlama
Beter olun! İsrail'in Hayfa Limanı'nda şiddetli patlama

Dünya

Beter olun! İsrail'in Hayfa Limanı'nda şiddetli patlama

Moğolistan'da büyük patlama
Moğolistan'da büyük patlama

Dünya

Moğolistan'da büyük patlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23