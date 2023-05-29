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Sosyal Medya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndan dünyaya anlamlı mesaj! Boğazda böyle dalgalandı
Sosyal Medya

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndan dünyaya anlamlı mesaj! Boğazda böyle dalgalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:54:00 - 2023-05-29 02:24:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen fotoğrafı, bir grup tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Türkiye dünyanın da yakından takip ettiği seçimlerde daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 12 seçim kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçti.

Gayriresmi sonuçlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden zafer kazanmasının ardından Cumhur İttifakı destekçileri sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki balkon konuşmasından dünyaya önemli mesajlar verirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir grup Erdoğan'ın posterini astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen ve Twitter profil fotoğrafı yapıldıktan sonra ikon haline gelen fotoğrafının yanı sıra "Yine Reis Yeniden Reis" yazılı posteri de dalgalandı.

Gururlandıran o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.
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Paylaşım binlerce beğeni aldı.

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