15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının hakimine yeni görev

Kuleli Askeri Lisesi mezunu olan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin davayı karara bağlayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na atandı.

HSK Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnameleri ile adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adli yargı kararnamesine göre, görev yeri değişenler arasında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin davayı 12 Temmuz'da karara bağlayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı da bulunuyor.

Hakim Akıncı, terör dava dosyalarına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na getirildi.

Kuleli Askeri Lisesi'nden 1991 yılında mezun olan hakim Akıncı'nın, Kara Harp Okulu'ndan, FETÖ soruşturmalarıyla gündeme gelen ve örgütle ilgisi olmayan askeri öğrencilerin okuldan uzaklaşmalarının hedeflendiği ''şok mangası''na benzer uygulamalara maruz bırakıldığı, bu baskılara daha fazla dayanamayarak 4 gün sonra okuldan ayrıldığı öğrenildi.

DİĞER ATAMALAR

Aynı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda çalışan ve birçok FETÖ iddianamesi hazırlayan ayrıca 8 Aralık 2016'da bulunduğu araca DHKP/C'li teröristler tarafından ateş açılan savcı Evliya Çalışkan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda basın ve spor suçlarına bakan ayrıca Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki davanın iddianamesini hazırlayan savcı Asım Ekren, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilli olarak görevlendirildi.

İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan İsmail Ünsal ve Selahattin Kanbur da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliklerine atandı.