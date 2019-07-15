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15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin şehit ve gazileri anısına Kadıköy Haydarpaşa gar binasının dış yüzünde video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:23
15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından,15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzünde 7 dakikalık bir video mapping gösterisi yapıldı.

Gösterinin sonunda tüm 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları tek tek gar binası yüzeyine yansıtıldı. Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Gösteri sonrası yabancı uyruklu bir vatandaş şunları söyledi:

Belki hislerimi güzel anlatamam ama ben Türkiye’ye 4 sene önce gelmiştim. Türk halkını çok cesur olarak görmüştüm. Bugün gördüğüm fotoğraflarda, filmde anlattıklarını duyunca gözlerimden yaşlar geldi gerçekten. Çok çok çok saygı duyuyorum. Helal olsun size, sizin milletinize, bir halkın canını vererek memleketini sevmesini ben Türkiye’de gördüm.

Gösteriyi izleyen Belma Çolakoğlu Işık ise, Görür görmez tüylerim ürperdi. 3 yıl önce buradaydım darbe girişiminin olduğu sırada. Ortalık mahşer gibiydi. Herkes bir yere kaçıyordu. 3 yıl önce o gün 249 tane şehit verdik. Zor zamanlardan geçtik. Recep Tayyip Erdoğan, ekibi sayesinde ve Türk halkıyla beraber üstesinden geldik. Allah şehit verdiklerimizin hepsinin mekanını cennet eylesin.

Geride kalanlara sabır versin. Gerçekten kelimelere sığamayacak şeyler. Ne anlatsak boş. Biraz önce de orada okudunuz. Unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bu hep bizimle beraber." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 05:59
  1. 15 temmuz
  2. gazi
  3. şehit

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