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15 Temmuz şehidinin ismini okuldan kaldırdılar!

Rize Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin tek bir müdürlük altında birleştirilip adı "Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak belirlendi. Okuldan 15 Temmuz şehidi Şuayip Seferoğlu'nun isminin kaldırılması tepkileri de beraberinde getirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
15 Temmuz şehidinin ismini okuldan kaldırdılar!

 yeniakit.com.tr 

Rize’de bulunan ve 15 Temmuz şehidinin adının verildiği Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla tek bir müdürlük altında birleştirildi. Okulun orta ve lise kısımlarının birleştirilmesinin ardından adı da değiştirildi.

Şehidin adı neden kaldırıldı?

Ortak kullanılan binadaki Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu tabeleası kaldırılarak yerine “Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi” tabelası asıldı.

Vatandaş tepkili

15 Temmuz şehidinin adının kaldırılması vatandaşlardan büyük tepki çekerken yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Rizeliler okula yeniden 15 Temmuz şehidi Şuayip Seferoğlu’nun isminin verilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
  1. Şehit Şuayip Seferoğlu
  2. Rize
  3. İmam Hatip Ortaokulu
  4. Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi

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