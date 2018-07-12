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15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, davalarda verilen beraat kararlarına tepkisini "Bu nasıl adalet" diyerek gösterdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:15
15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, 15 Temmuz davalarında verilen kararlar için, "44 kişi beraat etti. Bunların 36'sı sabah teslim oldu. Bu nasıl adalet." diyerek tepki gösterdi.

"ELLERİNDE BAYRAK DEĞİL SİLAH VARDI"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok'un kardeşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Darbe girişimi davasında karar çıktı. 44 kişi beraat etti. Bunların 36'sı sabah teslim oldu. Ellerinde bayrak değil silah vardı. Bu nasıl Adalet. Hainler elbette cezasını bulacak. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Herkes sussada biz susmayacağız." dedi.

 

"BU HAİNLERDEN 31'İ BERAAT ETTİRİLDİ"

Cevat Olçok, mahkeme kararı sonrası sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.

Olçok, "Erol Abim ve Oğlu Abdullah Tayyip Şehit edildiği zaman 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 77 Hain şerefsiz asker vardı. Bu hainlerden 31'i beraat ettirildi. Bu nasıl Adalet." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:15
  1. Cevat Olçok
  2. Abdullah Tayyip Olçok
  3. Erol Olçok
  4. 15 Temmuz
  5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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