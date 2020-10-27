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Aktüel 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak
Aktüel

15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:38:55 -
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak

ARDAHAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Eğitim Şube Müdürü Dursun Acar'ın ismi, daha önce görev yaptığı Ardahan'daki bir poligona verildi.

Kentin Yalnızçam bölgesindeki atış alanının, atış ekipmanları ve yeni donanımlarla profesyonel poligona dönüştürülmesi dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Açılışta konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, asayiş ve emniyet hizmetlerinin kamu görevinin en önemlilerinden biri olduğunu söyledi.

Asayişin olmadığı yerde huzurdan bahsetmenin doğru olmayacağını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Asayiş ve emniyet hizmetlerinde aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmesi anlamında bilgi ve tecrübelerin sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu anlamda hizmet içi eğitim programları ve kurum içi birtakım mekanların hayata geçirilmesi önemlidir. Bugün açılışını yaptığımız poligon da ilimizde emniyet ve jandarma teşkilatımızın burada atışlarını yapmak suretiyle becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Her anlamda güvenli bir mekan olmuş. İnşallah personelimiz burada kazasız, belasız eğitim faaliyeti icra edecek."

Öner, poligona ismi verilen ve FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain saldırıda şehit olan Eğitim Şube Müdürü Dursun Acar'ın daha önce Ardahan'da görev yaptığını anımsattı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir'in de katıldığı programda, okunan dualarla poligonun açılışı gerçekleştirildi.

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