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Gündem 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor! 81 ilde camilerden sela sesleri yükseldi
Gündem

15 Temmuz ruhu yaşatılıyor! 81 ilde camilerden sela sesleri yükseldi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde camilerden saat 00.13'de sela sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 00:15:00 - 2021-07-16 00:28:38
15 Temmuz ruhu yaşatılıyor! 81 ilde camilerden sela sesleri yükseldi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde camilerden selalar okundu.

Camilerden sela sesleri yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

 

 

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