15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Büyük bir felaketi toplumca püskürttüğümüz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız ve yaşanan kötü durumun anılması için bu gün tatil ilan edildi. Resmi gazetede yayımlanan tatil 2020 yılında hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen 15 Temmuz günü detayları...
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri anılıyor ve demokrasi nöbetleri tutuluyor
15 Temmuz resmi tatil mi?
Yakın tarihimizde gerçekleşen darbe girişimi nedeniyle 15 Temmuz günü de resmi tatiller arasında yer alıyor. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye'de kutlanan resmi bir bayramdır.
15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz günü 2020 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.
Resmi Gazetede Yayımlandı!
29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.