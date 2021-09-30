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Gündem 15 Temmuz öncesi hayali için toplanacaklar!
Gündem

15 Temmuz öncesi hayali için toplanacaklar!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce ‘ben başbakan olacağım’ ifadesi tekrar gündem oldu. Meral Akşener’in “Ben başbakan adayıyım” sözlerinden sonra CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA’nın gündemi parlamenter sistem oldu. 6 partinin temsilcileri 5 Ekim’de Mecliste bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 13:41:00 - 2021-09-30 14:20:50
15 Temmuz öncesi hayali için toplanacaklar!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğinin kabul edildiği 2017 yılından beri, muhalefet yeniden parlamenter sistemi geri getirme iddiasını dilinden düşürmüyor.

Nasıl bir parlamenter sistem önerdiklerini ortaya koyamayan muhalefet, Akşener’in “Ben başbakan adayıyım” açıklamasından sonra ittifak kurdu. Lağvedilen başbakanlık makamını geri getirmek için çalışmaların masaya yatırılacağı Meclis’teki toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak.

Ortak dil arayışı

Toplantıda, partilerin temel ilkelerle ilgili görüş ve öneriler konuşulacak. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Erdem, muhalefet partileriyle “kuvvetler ayrılığı” hedefinde bir araya geleceklerini belirterek, “Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız.” dedi.

Hayalden çok ötede

Akşener’in başbakanlık isteğini yeri getirmek için bir araya gelen 6 partinin bu çalışması mevcut siyasi tabloda hayalden çok ötede. Son Anayasa değişikliği ile TBMM’de milletvekili sayısının 600’e çıkması ile Anayasa değişikliği için Meclis’te 401 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç var. Anayasa değişikliğini referanduma sunmak için ise en az 361 milletvekilinin onayı gerekiyor. Son anketlere bakıldığında AK Parti ve MHP karşıtı bütün partiler bir araya toplansa bile ufukta böyle bir ihtimalden bahsetmek zor.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Temel hiçbir yerde yokuz dedi ama bu toplantıya katılacak. O zaman temel yalancı olur mu, olmaz mı?
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Sadettin

Güçlendirilmiş parlementer sistem dedikleri şey, çökmüş bir sistem için navrullü demir'mi kullanacaklar her yeri yıkık bir sistemi, nasıl güçledirecekler, yine muhalefet'ten 8 millet vekilini istifa ettirip her birine bakanlık vemeyerekmi güçlendirecektir yoksa küçük ortağı bütün vekillerine halftaym usulü hepsini bakan yapmayarak mı
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