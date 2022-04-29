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Siyaset 15 Temmuz öncesi ABD'deki temasları deşifre olmuştu! CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı
Siyaset

15 Temmuz öncesi ABD'deki temasları deşifre olmuştu! CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 19:29:00 -
15 Temmuz öncesi ABD'deki temasları deşifre olmuştu! CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte, ABD’deki gizli görüşmeleri deşifre olan CHP’nin Amerika temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Bayram için Türkiye'ye gelmişti!

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Özcan, "Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminden bir gün önce Pentagon’da olduğu ortaya çıkan CHP'li Özcan, 15 Temmuz'u izleyen günlerde de adı darbeyle anılan birçok isimle bir araya gelmişti.

CHP’li Özcan'ın temasları Arap gazeteci ve aktivist gençlerin 2014’te kurduğu "Sasapost" sitesinde yer almıştı.

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