15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Murat Duran adlı bir vatandaşın intihar girişimini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç konvoyu olay yerinde durdu. İntihar etmek isteyen vatandaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikna ederek vazgeçirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vazgeçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli vatandaşı ikna etti.
Anadolu Yakası’na geçtiği sırada intihar etmek isteyen vatandaşı fark ederek konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek evine gönderdi.