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Siyaset 15 Temmuz gecesi darbeye karşı mesaj atmaktan korkan İYİ Parti milletvekiline! MHP’den çok sert yanıt
Siyaset

15 Temmuz gecesi darbeye karşı mesaj atmaktan korkan İYİ Parti milletvekiline! MHP’den çok sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi hakkındaki sözlerine ilişkin twitter hesabı üzerinden çok sert bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 19:04:00 - 2023-01-08 19:10:38
15 Temmuz gecesi darbeye karşı mesaj atmaktan korkan İYİ Parti milletvekiline! MHP’den çok sert yanıt

İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, 15 temmuz gecesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinde olduklarını, evden Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatarak şöyle demişti.

"DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."

Yazıklar olsun

Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini ifade edince  MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’den çok sert bir cevap geldi.

MHP'li Özdemir mesajında; "İhanet ve proje partisi olduğunu bildiklerimiz 15 Temmuz günü 'başarırlarsa' diyerek FETÖ’ye teslim olan halini şimdilerde gösterirken, 'Genel Merkezimizin bütün ışıklarını yakın, milli iradenin sonuna kadar yanındayız' diyen iradeyle liderimiz Devlet Bahçeli ülkeye umut olmuştu.

Cumhur İttifakı o gece vücut buldu

Bir başka zillet mensubu partinin genel başkanı havaalanından elini kolunu sallayarak çıkarken, milletin evlatları kendilerine ait olan tankların üzerinde hürriyet ve istiklal mücadelesi vermişti.

Cumhur İttifakı işte o gece vücut buldu. Zilletin maskesi aynı gece düştü. Sayın genel başkanımızın ifadeleriyle 'su gibi yani renksiz ve kokusuz' bir ortamda milliyetçi hareket safını derhal milletinden ve seçilmiş hükümetten yana belirledi. Anlaşılan o ki İP ve avaneleri aynı gece FETÖ darbesinin başarılı olması neticesine hazırlanmış. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.

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