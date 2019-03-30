15 Temmuz gazisinden kadehli kutlamaya tepki

CHP’nin Edirne Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Recep Gürkan’ın, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının gerçekleştiği gece meyhanede darbe girişimine kadeh kaldırmasını Akit’e değerlendiren 15 Temmuz gazisi Hasan Hüseyin Çakır, “Ne kadar da kahrolsam, bu video o gece vermiş olduğumuz mücadelenin önemini ortaya koyuyor” dedi.

Kamuoyu sert tepki gösterdi

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının gerçekleştiği akşam meyhanede “36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" şeklinde bir konuşma yapan, darbe girişimine kadeh kaldıran ve tüm bunların ardından mikrofonu eline alarak marş söyleyen CHP’nin Edirne Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Recep Gürkan’a kamuoyu sert tepki gösterdi. Darbeci hainlere karşı o gece verilen mücadelede gazi olan Hasan Hüseyin Çakır, söz konusu videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İçimizdeki hainlerin kimler olduğunu görmüş olduk”

“O videoyu görür görmez benim içim parçalandı” ifadelerini kullanan Çakır, “Biz bu ülkede kimlerle yaşıyoruz diye sordum kendime. Kimle, neyle mücadele ediyoruz? Demek ki biz 15 Temmuz gecesi boşuna mücadele etmemişiz. İçimizdeki hainlerin kimler olduğunu görmüş olduk. Mücadelemizin sahada bir anlam kazandığını gördüm o videoda. Ne kadar da kahrolsam, bu video o gece vermiş olduğumuz mücadelenin önemini ortaya koyuyor. Biz 15 Temmuz gecesi boşuna sokaklara çıkmadık. Hainlerin önüne boşuna geçmedik” ifadelerini kullandı.

Bunları gördükçe hırslanıyoruz

CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın söz konusu videonun ortaya çıkmasının ardından ‘Bize iftira atmaya çalışıyorlar’ şeklindeki açıklamasına ilişkin de yorum yapan 15 Temmuz Gazisi Çakır, “Her şey ortada iken kendisi çıkıp ‘Bize iftira atılıyor’ diye açıklama yapıyor. Biz o gece bankamatik önünde sıraya girenleri gördük. O gece meyhanede elinde kadehle darbe kutlaması yapan ve bu hain darbe girişimine kadeh kaldıran kişinin videosu ortada iken ne iftirasından bahsediyor? Bizim bu kişilere diyeceğimiz tek şey, biz her şeyi gözümüzle gördük, tankları alkışlayanları da gördük. Milletimizi güçsüz duruma düşürmek isteyenleri destekleyen Recep Gürkan gibi kişilere bu fırsatı asla vermedik, vermeyiz de. Gururla söylüyorum ki biz bunları gördükçe daha da hırslanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.