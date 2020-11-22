  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 15 Temmuz gazilerinin Bülent Arınç isyanı
Siyaset

15 Temmuz gazilerinin Bülent Arınç isyanı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yeğin, 24 Kasım Salı günü Bülent Arınç'ın avukatlık ofisi önünde toplanarak Arınç'ı protesto edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:33:00 - 2020-11-22 17:54:54

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr  

15 Temmuz Şehit yakınları ile gazileri, 24 Kasım Salı günü saat 12:30'da Bülent Arınç'ın Avukatlık Ofisi önünde toplanarak Arınç'ın istifasını isteyecekler. Yapmayı planladıkları eyleme ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yeğin, "15 Temmuz Şehit yakınları ve gazileri olarak Bülent Arınç'ın sözlerini kınıyoruz." dedi.

Başkan Yeğin, şunları söyledi:

"Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları olarak bünyemizdeki Şehit yakınları ve gazilerimizle Salı günü saat 12:30'da Bülent Arınç'ın avukatlık ofisinin önünde Arınç'ı protesto etmek için bir basın açıklaması yapacağız."

'Arınç'ın istifasını istiyoruz'

"Bülent Arınç 15 Temmuz darbe girişimi davalarına bakan Hakim ve savcılarımızı Ergenekon Hakim ve savcılarının akıbetine uğramakla tehdit etmiştir. Haricen Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemiştir. Yine başta Yasin Börü olmak üzere onlarca vatandaşımızın Şehit edildiği Kobani olaylarının müsebbibi olan ve cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş isimli şahsın serbset bırakılması gerektiğini söylemiştir. Hangi akla hizmet ettiğini anlamadığımız Bülent Arınç'ın bir an önce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden alınmasını istiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı
Gündem

MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı

Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis..
AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
Siyaset

AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı

Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 'Yeni dönemin siyasal kodları' başlıklı yazısında Türkiye'deki siyasi iklimi ve son anket s..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay