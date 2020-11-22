15 Temmuz gazilerinin Bülent Arınç isyanı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

15 Temmuz Şehit yakınları ile gazileri, 24 Kasım Salı günü saat 12:30'da Bülent Arınç'ın Avukatlık Ofisi önünde toplanarak Arınç'ın istifasını isteyecekler. Yapmayı planladıkları eyleme ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yeğin, "15 Temmuz Şehit yakınları ve gazileri olarak Bülent Arınç'ın sözlerini kınıyoruz." dedi.

Başkan Yeğin, şunları söyledi:

"Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları olarak bünyemizdeki Şehit yakınları ve gazilerimizle Salı günü saat 12:30'da Bülent Arınç'ın avukatlık ofisinin önünde Arınç'ı protesto etmek için bir basın açıklaması yapacağız."

'Arınç'ın istifasını istiyoruz'

"Bülent Arınç 15 Temmuz darbe girişimi davalarına bakan Hakim ve savcılarımızı Ergenekon Hakim ve savcılarının akıbetine uğramakla tehdit etmiştir. Haricen Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemiştir. Yine başta Yasin Börü olmak üzere onlarca vatandaşımızın Şehit edildiği Kobani olaylarının müsebbibi olan ve cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş isimli şahsın serbset bırakılması gerektiğini söylemiştir. Hangi akla hizmet ettiğini anlamadığımız Bülent Arınç'ın bir an önce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden alınmasını istiyoruz."