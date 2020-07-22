15 Temmuz gazilerinden TTK Binası önünde protesto: Bunlar Bülent Arınç'tan cesaret alıyorlar

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Bir grup 15 Temmuz Gazisi Türk Tarih Kurumu önünde bir araya gelerek TTK Başkanı Ahmet Yaramış'ı protesto etti. 15 Temmuz'da FETÖ'ye ilişkin kullandığı ifadeler sebebi ile eleştirilerin odağında olan Başkan Yaramış, protesto gösterisinden yaklaşık 30 dakika önce istifa etti.

'Cesareti Bülent Arınç'tan alıyorlar'

Bülent Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerini hatırlatan 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yeğin, "Son dönemde FETÖ'cülerin affedilmesini isteyen kişiler bu cesareti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görevli Bülent Arınç'tan alıyorlar. Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından FETÖ'cülere af istendiği gibi yine başka kurumlardan da benzer açıklamalar duyuyoruz. Yaşananların tesadüf olmadığını, ayın 14'ü itibariyle yani 14 Temmuz'da yine bu söylemlerin başlayıp devam ettiğini silsileyle görmekteyiz. Bizler bu yapılanmanın başının Bülent Arınç olduğunu düşünüyoruz." dedi.

'Sabrımız kalmadı'

"Bizler bugün Bülent Arınç'a karşı susuyorsak bunun sebebi Arınç'ın devletimizin en seçkin organlarından birisinde olmasıdır." diyen Yeğin, "Bülent Arınç o makamdan indiği andan itibaren Bülent Arınç'a da tepkimizi koyacağız. Şu saatten sonra herkese söylüyoruz. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin sabrı bitmiştir, tahammülleri kalmamıştır. 'Mazlum' ya da 'Haksızlığa uğrayanlar var' gibi yaklaşımlarla FETÖ terör örgütünü normalleştirmeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Demokratik çizgiler içerisinde tepkimizi kesinlikle koyacağız." ifadelerini kullandı.