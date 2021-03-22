15 Temmuz gazilerinden 'dolar' açıklaması: Hiç olmadığı kadar sıkı durma zamanı

Yeniakit.com.tr

Asya piyasalarının açılması ile akşam saatlerinde 8,35 liraya kadar yükselen ve sabah saatlerinde 7,60 seviyesine gerileyen dolar kurundaki dalgalanma, fırsat bekleyenleri harekete geçirdi. Gece boyunca dolar hashtagh'i ile sosyal medyada paylaşım yapan çevreler, AK Parti iktidarını hedef aldı.

Bakan Elvan'ın açıklaması ile düşüşe geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye piyasalarının açılması önemli mesajlar verdi. Bakan Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak. Liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek." dedi. Uzmanlar ise dolardaki artışın ekonomik bir altyapısının olmadığını belirterek, makro verilerde değişen bir şey olmadığı yorumunu yaptı.

'İstemedikleri tüm gelişmeler üç günde olunca...'

Dolar kurundaki ani yükselişi fırsat bilerek iktidarı hedef alan çevrelere bir tepki de 15 Temmuz gazilerinden geldi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan 15 Temmuz Gazisi Arif Bostancı, son günlerde yaşanan gündem hareketliliğine dikkat çekerek, "Son 3 gündür hepimizin beklediği haberler art arda geldi. HDP'li Gergerioğlu’nun vekilliği düşürüldü. 687 HDP'liye siyaset yasağı istendi. HDP'ye kapatma davası açıldı. Adı İstanbul konulan fesat sözleşmesi feshedildi. ABD ve AB'nin ülkemizdeki en büyük destekçisi HDP. Dolayısıyla PKK ve PYD artık istedikleri gibi hareket edemeyecek. Kısacası istemedikleri her şey oluyor. Dolara çekilen bu operasyon karşısında sonuna kadar Reis'imizin yanındayız." dedi.

'Hiç olmadığımız kadar sıkı durma zamanı'

Gazi Bostancı, "Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında hiç olmadığımız kadar sıkı durma zamanı. Dolardaki yükselişle içimizde hainlerin avuçlarını nasıl ovuşturduklarına yeniden şahit olduk. İçinde bulundukları durum bize Papaz Brunson olayını hatırlattı. O zaman da aynı çevreler aynı naraları atmışlardı. 'Bir Papaz yüzünden aç kalacağız' diyorlardı. Kimse aç kalmadı. Cumhurbaşkanımız Papaz'ı bırakınca bu sefer de, 'Ne oldu hani sen nefes aldıkça Papaz bırakılmayacaktı' diyerek provokasyona soyundu. Dolarda yaşanan hızlı artışın malum çevreleri aslında sevirdiğinin farkındayız." diye konuştu.