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15 Temmuz destanıyla ilgili skandal sözler! SP'li vekil Erbakan'ın kemiklerini sızlattı

Merhum Necmettin Erbakan’ın, siyasi hayatında teröristbaşı Gülen ve hareketine karşı mesafeli durduğu bilinirken, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki saldırısıyla ilgili Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'dan skandal bir çıkış geldi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:37

Saadet Partisi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan, aktif siyaset kariyerinde, Fetullah Gülen’in din adamlığı sıfatıyla yönettiği örgüte mesafeliydi. Buna rağmen, Gülen’in 15 Temmuz’da şehit ettiği 250 kişiyle ilgili, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’dan skandal açıklamalar geldi.

Skandal sözler: 15 Temmuz’da iki batıl çatıştı

Cihangir İslam şöyle konuştu:

Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.

“Bunlar makyevelist”

Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım.

SP’li isimden tepki çeken sözler: Sonunuz yakın!

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:37
  1. İstanbul
  2. Cihangir İslam
  3. AK Parti
  4. Meclis

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