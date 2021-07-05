15 Temmuz destanı beyaz perdede!
15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bekasını hedef alan FETÖ'ye karşı direniş beyazperdeye yansıtılıyor. Bu kapsamda "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.
FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, '15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak. Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklana film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.
Çekimler 8 hafta sürdü
15 Mart'ta başlayan ve 8 hafta süren çekimlerde, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, "Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık" ifadelerini kullandı.
Filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.