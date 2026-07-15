15 Temmuz destan yazdığımız gece

Ali Erkan Kavaklı

Tarih kitaplarına intihar etti, yazdılar. Bir insan iki bileğini birden nasıl kesebilir?

1909 yılında Sultan Abdülhamit Han, yine darbeci-mason İttihat ve Terakkiciler tarafından Yıldız Sarayı kuşatılarak sarayından alınıp Selanik’e sürgüne gönderildi. Selanik’te bir Yahudi’nin köşküne hapsedildi. Yıldız Sarayı yağmalandı, milletin serveti darbecilerin eline geçti.

Masonlar 1889’lu yıllardan itibaren Selanik Mason Locası etrafında örgütlenmişlerdi, başkanları Yahudi Emanuel Karassu idi. Sonrasında, Selanik’te bulunan 3.Ordu’nun bütün subaylarını locaya kaydettiler, yani devşirdiler, 1908 yılında Abdülhamit Han’ı meşrutiyeti yeniden ilan etmeye mecbur ettiler, 1909’yılında ise Meclis’te aldıkları kararla sultanı tahttan indirdiler.

Abdülhamit Han’a Meclis’in hal kararını tebliğ eden heyet başkanı Emanuel Karassu idi, heyette Türk milletvekili yoktu.

Cumhuriyet dönemi darbeleri CIA patentlidir.

1960 darbesini ABD’de özel harp eğitimi alan 38 albay gerçekleştirdi. CHP genel başkanı İsmet İnönü darbecilerin safında yer aldı. Darbeden sonra hükümet kurdu.

1971, 1980, 1997 darbelerinde masonlar önemli rol oynadılar, darbeden sonra önemli bakanlıkları ele geçirdiler. CHP bütün darbelerin arkasında durdu.

15 Temmuz 2016 darbesini mason locası üyesi Fetullah Gülen’e organize ettirdiler. Fetö’nün CHP’ye sızdığını bugünlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanına inmiş, tankların arasından yürüyüp gitmişti. Hâlbuki daha önce darbe olursa tankların üstüne çıkarım, demişti.

Ekrem İmamoğlu – Özgür Özel ikilisi CIA projesi, Fetö de CIA örgütüdür, örgütün başı ABD’de vefat etti ve oraya gömüldü.

15 TEMMUZ’DA MİLLET GEÇMİŞ DARBELERİN RÖVANŞINI ALDI

Darbeler milletin sevdiği padişahlara ve seçtiği iktidarlara karşı yapıldı.

Millet her darbeden sonra kan ağladı.

1960 darbesini hatırlarım. 8 yaşında bir çocuktum. Rahmetli Adnan Menderes asıldığı zaman köyün hanımlarının, halamlarda, toplandığını sabaha kadar ağladıklarını unutamam.

Millet yıllarda yas tuttu ve göz yaşı döktü.

15 Temmuz’da darbe erken haber alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, darbeler tarihinde görülmemiş bir yiğitlik yaptı; saklanmadı, bir yere kaçmadı, teslim olmadı.

Milleti, meydanlara ve hava limanlarına çağırdı.

Millet bu çağrıya kulak verdi ve sel gibi caddelere aktı.

Sabaha kadar millet, inanılmaz bir azim ve kararlılıkla ölümüne darbecilerle boğuştu.

Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Atatürk Havalimanı, Bayrampaşa Çevik Kuvvet önü, Vatan Emniyet, Çengelköy, Vilayet, AKOM, Şehzadebaşı Büyükşehir Belediyesi önünde, ANKARA Gölbaşı, Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı, Akıncı Üssü, Külliye, Kızılay, Özel Kuvvetler ve Anadolu’daki bütün şehirlerin meydanları ve havalimanlarında sabaha kadar meydan savaşlarına sahne oldu.

HAİNİ VUR

15 Temmuz Destanı’nın birinci kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir o gece Özel Kuvvetler Karargâhında nöbetçi. Gece vakti Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’dan telefon alıyor.

Korgeneral Aksakallı, karargâhın telefonunu defalarca aramış, telefona bakan subaylar, sen görevden alındın, Semih Terzi’nin emrindeyiz, demişler. Aksakallı, karargâhın işgal edildiğini fark etmiş. Güvendiği personeline ulaşma ve onları karargâha sevk etmeye çabasına girmiş.

Silopi’de terörle mücadele birliği komutanı olan Semih Terzi o gece birliğini bırakıp Diyarbakır’a gelmiş, oradan uçakla Ankara Etimesgut’a inmiş, helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ulaşmış.

Korgeneral Aksakallı nihayet Ömer Halisdemir’e ulaşmış. En çok güvendiği Astsubay Ömer Halisdemir. 20 yıl beraber çalışmışlar, birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aralarında sağlam ve samimi bir dostluk var.

General emir vermiş:

-Semih Terzi geliyor, haini vur!

-Emredersiniz komutanım.

-Sonunda ölüm var, hakkını helal et!

Helalleşmişler.

Ömer Halisdemir bahçede ağaçların arkasına gizlenmiş, Semih Terzi’nin gelmesini beklemiş. 20 silahlı adamla Semih Terzi merdivenlere gelince yerinden fırlamış ve yirmi silahlı adamın ortasına girmiş, iki el ateş ederek Terzi’yi yere indirmiş.

Şehit Ömer otomatik silahla hepsini tarayabilir, birçoğunu öldürebilirdi ama Terzi sağ kurtulsaydı Özel Kuvvetleri ele geçirir ve memlekete kan kustururdu, onun mutlaka öldürülmesi lazımdı. Bu sebeple ona kilitlenmiş, kendisinin vurulacağını bile bile Terzi’yi temizlemek için tabancasını kullanmış ve kendini feda etmiş.

Terzi’nin etrafındaki hainler onu taramışlar, 30 kurşun sıkmışlar, 8 tanesi isabet etmiş, zırh giydiği için vücudunun üst kısmı isabet almamış. Vurduktan sonra ağaçlara doğru yönelmiş, oraya kaçmak istemiş ama orada hain bir astsubay silahını kendisine çevirmiş, o arada kurşunlar bedenine saplanmış.

Özel Kuvvetleri devralıp Türkiye’yi teslim almak isteyen hainler, Semih Terzi vurulunca onu hastaneye kaldırmışlar, tedavisiyle uğraşmak zorunda kalmışlar. Şehit Ömer Halisdemir, ülkeyi felakete sürükleyecek en önemli adamı temizlemiş.

MİLLETİMİZİN YAZDIĞI BAĞIMSIZLIK DESTANI

Milletimiz 15 Temmuz’da dünyada benzeri bulunmayan bir kurtuluş savaşı verdi. Emperyalist Batı’nın ayağımıza vurduğu prangaları parçaladı. Ordu içine sızmış, devletin kılcal damarlarına yerleşmiş hainleri söküp attı.

Sabaha kadar 252 yiğidimiz şehit oldu, 2192 kahramanımız gazilik rütbesine ulaştı.

Sabaha kadar milyonlar zalimlere karşı durdu, ölümüne savaştık, unutulmaz bir zafer kazandık.

15 Temmuz Amerika ve mason localarına karşı verilen kurtuluş savaşıdır.

Mason mahfillerinde yetişen devşirilmiş hainlere verilen derstir.

Seçtiğimiz insanlara sahip çıkma kavgasıdır.

Zulme, sömürüye, haksızlığa karşı yapılmış kutsal cihattır.

Zalimlere karşı milli iradeyi hâkim kılma mücadelesidir.

Beyni Batılılarca resetlenmiş hainlere verilen çok önemli derstir.

Milletimizin yazdığı bağımsızlık destanıdır.