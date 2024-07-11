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Gündem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor! 56 bin kilometre 60 bin yolcu olacak diyerek duyurdular
Gündem

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor! 56 bin kilometre 60 bin yolcu olacak diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-07-11 13:28:00 - 2024-07-11 13:37:40
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor! 56 bin kilometre 60 bin yolcu olacak diyerek duyurdular

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin Pazar günü yola çıkacağı belli oldu! Çıkacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk’ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak” diyerek duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, 2018 yılında başlayan ve bu yıl altıncısı yola çıkacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin Ankara Hızlı Tren Garı'ndan 14 Temmuz'da uğurlanacağını duyurdu.

Hızlı tren setinin "Milletin Zaferi" temasıyla tasarlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk'ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Milletin Zaferi temasıyla 14 Temmuz saat 13:10'da Ankara'dan yola çıkacak hızlı trenin, 411 yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini belirterek, "Demokrasi ve Milli Birlik şuuruyla sadece bir gün değil her gün ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi trenlerimizle yaşatmaya devam ediyoruz. Her 15 Temmuz'da bir gelenek haline gelen ve ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi ve kahramanlık destanını trenlerimizin üzerinde nesilden nesile aktaracağız. Milli irademize, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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