  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 05:19:46 -
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında DCA tarafından mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, vatan uğruna canlarını veren tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Programın ardından katılımcılara yemek ikramı yapılırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu.

Mevlit programına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı