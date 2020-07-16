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Aktüel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir'deki camilerin minarelerinden 00.13'de sela sesi yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:14:03 -
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BURSA (AA) - Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm camilerden sela okundu.

Bursa'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin 4. yılında camilerden sela sesi yükseldi.

Kentin sembollerinden olan Ulu Cami'nin yanı sıra diğer mahallelerdeki camilerin minarelerinden de 00.13'de selalar okundu.

- Bilecik

Bilecik'te de Cumhuriyet Meydanı'nda ve kentin tüm camilerinde sela okundu.

Törenlerin gerçekleştirildiği Cumhuriyet Meydanı'nda okunan selanın ardından vatandaşlar şehitler adına dua etti.

- Balıkesir

Balıkesir'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve kentin diğer bütün camilerinde sela okundu.

Törenlerin gerçekleştirildiği meydanda okunan selayı, Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız Yıldız, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş dinledi.

- Eskişehir

Eskişehirde, bütün camilerde sela okundu.

Eskişehir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin ardından okunan selalarla birlikte vatandaşlar şehitler için dua etti.

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