ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin 4. yılında camilerden sela sesi yükseldi.

Kentin sembollerinden olan Sabancı Merkez Camisi'nin yanı sıra diğer mahallelerdeki camilerin minarelerinden de 00.13'de selalar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

- Mersin

Mersin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında kentteki tüm camilerde sela okundu.

Muğdat Camisi başta olmak üzere ildeki tüm camilerden saat 00.13 itibarıyla sela sesi yükseldi.



Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sonunda vatandaşlar kentteki tüm camilerden okunan selayı dinledi.

- Hatay

Hatay'da "Anadolu'nun ilk camisi" olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi başta olmak üzere tüm camilerden sela okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı için toplanan kalabalık da selayı dinledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de de Envar-ül Hamid Cami'nin ve kentteki diğer camilerin minarelerinden sela sesi yükseldi.

Okunan sela sonrası Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında vatandaşlarla dua etti.





