ŞIRNAK/BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Şırnak'ta merkez Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki programda, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İlahiler seslendirilen etkinlikte 15 Temmuz konulu şiirler okundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 5 Temmuz 2016'da milletin aydınlık geleceğini yok etmek isteyen FETÖ'nün milletin silahlarını, millete doğrultmak suretiyle kanlı darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.



Türk tarihinde çeşitli darbeler yaşandığını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:



"Milletimizin hassas olduğu konuları seçtiler. İnanç, din, ahlak ve dini değerleri kullandılar. İşte bu alanları istismar etmek suretiyle devletimizin içine sızmaya çalıştılar. O gece yine bu saatlerde gecenin karanlığını geleceğimizi karartmak için kullanmaya çalıştılar. Devletimize ve milletimize ait olan, helikopter, tankları milli olan araç gereçlerimizi yine bize karşı kullandılar ve milletimize ateş açtılar."

- Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Vali Kadir Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce milletin silahlarını gasbederek acımazsızca millete doğrultarak, milletin evlatlarını şehit etmiş hain terör örgütünün kalkışmasıyla milletin acı bir tecrübeyi bir kez daha yaşadığını söyledi.

O gece halkın vatanı için kahramanca direndiğini işaret eden Ekinci, şunları aktardı:

"15 Temmuz 2016’da da bu hain darbe girişime kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarına hadlerini bildirmiş. Onların karşısına ölümü korkuturcasına göğüslerini dimdik siper etmiş, canlarını feda etmiş ve bu milletin geleceğini yine garanti altına almıştır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, aziz gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum. O gün alanda, sokakta, meydanda olan milletimize tekrar tekrar şükranlarımızı ifade ediyorum."

Ekinci, "Bu milletin gayretlerini her defasında boşa çıkarma arzusu içerisindeydiler. Şükürler olsun ki 15 Temmuz oldu. Bu ülke bir pislikten temizlendi. Bu millet önünü görüp, kararlı adımlarla geleceğine ilerleme imkanı buldu. Bugün artık eski Türkiye yok." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöllü 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir'in de konuşma yaptığı etkinliğe, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de katıldı.

Vatandaşların alandaki demokrasi nöbeti sürüyor.

- Elazığ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Elazığ Belediyesi mehter takımı konser verdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Elazığ İl Müftü Yardımcısı Ömer Cömert'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekranlardan izlettirildi. Daha sonra Sancak Koşusu'na katılan sporcular, sancağı Elazığ Valisi Yırık'a teslim etti.

Vali Yırık, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hep birlikte yad ettiklerini belirtti.

15 Temmuz'un bir milletin diriliş günü olduğunu ifade eden Yırık, "Bu milletin kutsalları var. Bayrak, vatan, millet, ezan, işte bu kutsallar bu milletin ezelden beridir sahip çıktığı ve daima hedef olduğu kutsallardır. Bizleri kandırabilirler, 251 şehidimizi alabilirler ancak bizim geleceğimize pranga vuramazlar."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 15 Temmuz gecesi yüreklerinde vatan sevdasıyla, hainlere karşı kanlarıyla ve canlarıyla bir destan yazan tüm aziz şehitlere minnettar olduklarını dile getirdi.

15 Temmuz gecesi bütün bir milletin vatan hainlerine karşı, ülkenin istikbali ve istiklali için dimdik ayakta durduğunu aktaran Şerifoğulları, şöyle konuştu:



"O gece içimizdeki hainler, askerlerimizin hüviyetine bürünerek düşmanın en tehlikelisi olarak karşımıza çıktı. Milletin rızkıyla alınan silahlar, gözü dönmüş hainler ve zalimlerce milletin bağrına çevrildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla, semaya yükselen salalar huzurunda Türk milleti ecdadının ruhuyla meydanlara inerek ülkesine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. O gece milletimiz gökten yağan bombalara, namlusunu masumlara yönelten tanklara ve silahlara karşı göğüslerini siper ederek hainleri başarısızlığa uğrattı."



