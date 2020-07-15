BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.



Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Meydanda toplanan binlerce kişi, 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti.

Törende, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, mehter takımı konseri, 15 Temmuz Oratoryosu coşkuyla izlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması alandaki ekranlara yansıtıldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, konuşmayı uzun süre alkışladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın kutlu ve daim olmasını diledi.

Canbolat, şöyle konuştu:

"Devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler milletimizin vergileriyle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi ve silahlarımızı halkımıza çevirerek, düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehit ve gazilerin 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazdığını anlattı.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Törene, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını takip etti.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türk milletinin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinin 4. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin cesareti ve onurlu direnişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Vali Ayyıldız, "15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, bu kahraman milletin çıplak ellerle bastırdığı destanın adıdır." dedi.

- Kütahya

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Programda, Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş birer konuşma yaptı.

Etkinlik, Türk Halk Müziği sanatçıları ve mehter takımının konseriyle devam etti.

- Çanakkale

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenledi.



İskele Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen programa Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dualar edildi.

Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde ordunun kendi halkının üzerine bomba yağdırmadığını söyledi.

Türk ordusunun kıymetli üniformasını giymiş olan hain terör örgütüne mensup kişilerin halkın üzerine bomba yağdırdığını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Derslerinde Çanakkale'yi okumayanlar, derslerinde Çanakkale destanını dinlemeyenler, Mehmet Akif'i bilmeyenler, Seyit onbaşıları bilmeyenler, sınavlarını soru çalarak, atamalarını terör örgütünün arkasına sığınarak gerçekleştiren bu kişiler vatan ve millet duygusundan en ufak bir şekilde milletini de tanımadan böyle bir harekete kalkışmıştır. Tabi halkımız başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hadsizlere haddini bildirmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkmış yine dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz şekilde tamda bu gençlik nereye gidiyor dediğimiz bir ortamda tankın önüne yatmış, helikopteri taşlamıştır. Hiçbir millette böyle bir cesaret böyle bir duygu böyle bir ruh hali göremezsiniz."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan izlenildi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunurken, 15 Temmuz Belgeseli Gösterimi yapıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğünün gönüllü gençleri tarafından şiirler okundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşma yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tüm şehitlere rahmet gazilere ise sağlık diledi.

Törene, Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız Yıldız, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bilecik

Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşenler için dualar edildi.



Bahçelievler Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan kalabalık, şehitler adına saygı duruşunda bulundu.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve kurum temsilcileri, 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfil bıraktı.



Etkinliğin sonunda eller semaya yükseldi ve dua edildi.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

Mehteran takımı konserinin ardından törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Törene katılan kalabalık, 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi sonrası Yalova Üniversitesi öğrencilerinin kahramanlık türkülerini seslendirmesi ve Yalova Aşk-Efza Korosu konserini takip etti.

Program, tüm camilerinde eş zamanlı selaların okunması, demokrasi nöbeti ve sabah namazından önce selaların okunmasıyla son bulacak.

Törene, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



