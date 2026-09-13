15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okul dönüşü yoğunluğu, şoför: 'Dönüşler paket'

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına saatler kala, yaz tatilini İstanbul dışında geçirenler ile üniversite eğitimi için kente gelenler nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogar girişinde araçların oluşturduğu uzun kuyruklar dronla havadan görüntülendi.

Hareketlilik sabah saatlerinden itibaren arttı. Farklı illere gidecek yolcular valizleriyle peronlarda beklerken, otobüs firmalarının seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

Üniversite eğitimi için Çanakkale'ye dönen Sıla Dönmez, "1 ay için İstanbul'a geldim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde mühendislik okuyorum, 4'üncü sınıfım" dedi. Derslerinin biraz ağır olduğunu, Çanakkale'de denizin insanı rahatlattığını anlatan Dönmez, "Evet heyecanlıyız, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz sonuç olarak. O yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.

Edirne'ye giden İpek Bozlak ise kızının ilkokula başlayacağını söyledi: "Aksaray'daydık, şu an Edirne'ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyız, okula başlayacağız. Kızımın ilkokul heyecanı, 1'inci sınıfa başlayacağız ve çok heyecanlıyız yani. Bayağı gezdik, şimdi de okul heyecanına devam edeceğiz"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine dönen Mehmet Karatay, yaz tatilinde çocuklarıyla Çerkezköy'de tatil yaptıklarını, kendisi çalışırken çocukların dedelerinin evine gittiğini anlattı. Karatay, "Heyecanlılar ama büyük ihtimalle oynamak için heyecanlılar, derslerle pek araları yok. İnşallah bu sene güzel olacak, düzeltecekler" diye konuştu.

Şoför Bitik: 'Gidişler boş, dönüşler paket'

Otobüs şoförü Sinan Bitik, yoğunluğun okullardan kaynaklandığını belirtti: "Gidişler boş, dönüşler paket, full. Geçen seneye göre biraz düşük ama yüzde 50 bir düşüş var mazottan dolayı. Biletler 2 bin liradan şu an 3 bin liraya çıkmış, hatta 4 bin 500 lirayı bulan var"

Şoför Elif Dağdelen de bu sene yoğun olduklarını, hep dolu gidip geldiklerini söyledi. Dağdelen, "Genelde İstanbul çıkışı daha yoğun oluyor. İstanbul'dan giderken daha çok yoğunluk var. İki gündür trafiğimiz sıklaştı" dedi; iki üç gündür yolda okul taşıtlarıyla sık karşılaşmaya başladıklarını ekledi.

Acente çalışanı Çakmak: 'Mazot neredeyse 90 lira oldu'

Acente çalışanı Taner Çakmak, "Şu anda yüzde 90, yüzde 100 civarında dönüş var. Okulların açılması nedeniyle yaklaşık bir haftadır İstanbul'a geliş var yani" diye konuştu. Çakmak, gidişlerin o kadar olmadığını, ancak bir haftadır üniversite kayıtları için İstanbul'dan diğer şehirlere okumaya gidenlerin de bulunduğunu belirtti.

Bilet fiyatlarının mazot fiyatlarına endeksli olduğunu ifade eden Çakmak, "Şimdi mazot neredeyse 90 lira oldu, 88-90 lira civarında. Geçen sene 1000 liraysa bu sene de 1200 lira, 1300 lira farz et ki bir İzmir'den bahsedelim" dedi. Fiyatları çok yüksek bulmadığını söyleyen Çakmak, kısa mesafenin daha pahalı olduğunu şu örnekle anlattı: "Bugün bir saat Çerkezköy, Çorlu 500 lira, 600 lira; İzmir 7 saat, 1200 lira, 1300 lira. Kısa mesafeler daha pahalı, şu anda öyle"