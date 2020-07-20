  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

15 Temmuz Dart Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:38:24 -
15 Temmuz Dart Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen dart turnuvasının sonuçları belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-19 Temmuz tarihlerinde Yenimahalle Dart Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 56 sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler

1. Oğuzhan Kaya

2. Mehmet Ali Çevik

3. Emir Yağmur

- Kadınlar

1. Beyza Dilan Cengiz

2. Sudenaz Aydın

3. Beyza Durmaz

- Genç erkekler

1. Sırrıhan Çalışır

2. Rasim Çakır

3. Emir Yağmur

- Genç kızlar

1. Sudenaz Aydın

2. Beyza Dilan Cengiz

3. Rümeysa Uzun

- Yıldız erkekler

1. Efe Kaçar

2. Taha Aydın

3. Emirhan Kılıç

- Yıldız kızlar

1. Haticegül Çiçek

2. Zeynep Çomak

3. Sinem Demir Yıldız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı