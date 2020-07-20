15 Temmuz Dart Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu
ANKARA (AA) - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen dart turnuvasının sonuçları belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-19 Temmuz tarihlerinde Yenimahalle Dart Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 56 sporcu katıldı.
Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:
- Erkekler
1. Oğuzhan Kaya
2. Mehmet Ali Çevik
3. Emir Yağmur
- Kadınlar
1. Beyza Dilan Cengiz
2. Sudenaz Aydın
3. Beyza Durmaz
- Genç erkekler
1. Sırrıhan Çalışır
2. Rasim Çakır
3. Emir Yağmur
- Genç kızlar
1. Sudenaz Aydın
2. Beyza Dilan Cengiz
3. Rümeysa Uzun
- Yıldız erkekler
1. Efe Kaçar
2. Taha Aydın
3. Emirhan Kılıç
- Yıldız kızlar
1. Haticegül Çiçek
2. Zeynep Çomak
3. Sinem Demir Yıldız