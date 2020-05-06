15 Temmuz darbe girişimi bu kez Fransızca anlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016’da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi ile ilgili yaşananları kaleme aldığı ’15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş’ başlıklı kitabı Fransızca’ya da çevrildi. İki yıl önce 228 sayfa olarak 15 Temmuz’un yıl dönümünde yayınlanan kitap 8. baskısını yaparken, daha önce İngilizce Rusça olarak da raflardaki yerini almıştı.

Emrindeki polislere FETÖ/PDY üyesi cuntacılara karşı “Hiç kimse silah teslim etmeyecek” diyerek İstanbul’da verilen mücadeleyi yönlendiren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın, o tarihte yaşananları kaleme aldığı ’15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş’ başlıklı kitabı BETA yayınları tarafından Fransızca’ya çevrildi. İki yıl önce 228 sayfa olarak 15 Temmuz’un yıl dönümünde yayınlanan kitap 8. baskısını gerçekleştirirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ekiplerini mermi sağanağı altında yönlendiren Çalışkan, pek çok hadiseye ışık tutan belgeleri kitapta toplamıştı.

Çalışkan’ın Fransızcaya çevrilen kitabında 15 Temmuz ile ilgili görüntülere ulaşılabilecek karekod uygulaması da yer alıyor. Eserin en son sayfalarına yerleştirilen, darbe gecesine ait görüntü ve diyalogların bulunduğu videolar “karekod” sistemiyle izlenebilir hale getirilerek okuyucuların istifadesine de sunuldu. İngilizce ve Rusçanın ardından Fransızca dilde basılıp o ülkedeki raflarda yer alması Fransız kamuoyuna 15 Temmuz gerçeklerinin aktarılması açısından da büyük önem taşıyor.

FETÖ/PDY’nin örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturulan yapıyı şekillendiren hücre yapılanmaları bu kitapta deşifre olurken, bu yıl içerisinde aynı kitabın 2 ayrı dile daha tercüme edilip, yayınlanacağı kaydedildi. Ayrıca kitaplarla ilgili verilen bir diğer ayrıntı ise; kitabın Türkçe baskısı üzerinden belgeselinin çekilip, bitirildiği ve bu yıl içinde bazı televizyon kanallarında yayımlanacağı yönünde.

Kitabın değişik dillerde yayınlanmasıyla FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin, yabancı devlet yöneticileri ve vatandaşlara duyurulmasının yanında, FETÖ’nün şu an yaşadıkları ülkeler için de tehlikeli olduğu hatırlatılıyor.