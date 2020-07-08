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15 Temmuz

15 Temmuz Cumhurbaşkanı telefon konuşması

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam sene geçti. 15 Temmuz gecesi vatandaşların sokağa inmesi ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilerin planlarını yerle bir etmesinde en önemli unsur hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan… CNN Türk canlı yayınına bağlanan Erdoğan tarihi bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanının açıklamasını duyanlar ise evde oturup, darbecilerin planlarını yapmasını beklemektense mücadele için meydanlara akın etti. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da nasıl bir konuşma yapmıştı?

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:49:00 -
15 Temmuz Cumhurbaşkanı telefon konuşması

15 Temmuz 2016 gecesi kendilerine Yurtta Sulh harekatı adını veren bir grup darbeci yönetime el koymak istedi. TBMM vi Cumhurbaşkanlığı sarayı bombalandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlenmek istendi. 15 Temmuz’da belki de kaderin değişmesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk canlı yayınına Facetime ile bağlandı. Erdoğan, Hande Fırat’ın sorularını cevapladı. İşte, tarihe yazılan o konuşmanın detayları.

15 Temmuz Cumhurbaşkanı telefon konuşması

Son derece güç şartlarda canlı yayına bağlanan Erdoğan, vatandaşları meydanlara davet etti. Erdoğan, “Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Yapmış oldukları işgali de çok kısa sürede ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, oda şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar ifadelerini kullandı.

 

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