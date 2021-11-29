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Eğitim 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Karne tatili ne zaman? Yeni yıla kısa bir süre milyonlarca kişi yarıyıl tatiline ne kadar süre kaldığını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili ne zaman başlayacak? Bu sene karne tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:33:00 -
15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Kasım ayında gerçekleştirilen bir haftalık ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci 22 Kasım’da ders başı yaptı. Öğrenciler ve aileleri şimdiden 15 tatilinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?

15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. 15-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapıldı. 22 Kasım’da ise okullar ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Öğrenciler şimdiden yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.  2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milyonlar okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu konu için “Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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