15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 Okullar ne zaman tatil olacak?

15 tatil ne zaman 2022? Milyonlara aile ve öğrenci 15 tatil ne zaman, Okullar ne zaman kapanacak? Sorularının cevaplarını bekliyordu. Milli eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 15 tatilin tarihi de açıklandı. Karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler, 15 tatilde dinlenmek için geri sayıma geçti.

15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlayacak? 15 tatil, Milli eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 15 günlük yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de sona erecek.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil (İlkbahar ara tatili) 11-15 Nisan 2022 arasında verilecek. 18 Nisan 2022'de başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2022?

İikinci dönem, 17 Haziran 2022 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

15 tatilde ne yapılır?

Eğitim uzmanları, karne günü eve gelen öğrencinin velisi tarafından karneye bakıldığında ders veya derslerde zayıf notlar gördüğünde, veli öğrenciye değil, kendisini eleştirmesi gerekiyor, açıklamalarında bulundu. Öğrenci yönlendirlebilen olduğundan ötürü uzmanlar ailelerin doğru yönlendirmemesi durumunda gerek okul hayatında gerek sosyal hayatta öğrencinin bir takım zorukluklar yaşayabileceğini açıkladı.

Uzmanlar ilk olarak velilerin öğrencilere özgüveni yerleştirmesi gerektiğini açıkladı. Bir takım sorumluluklar verilerek, uzaktan yardım ile öğrencinin bazı görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Öğrenci yapamadığı durumlarda velinin sert veya negatif eleştiriden ziyade daha yapıcı bir şekilde öğrencinin karşısında olması gerekir.

15 tatilde öğrenci dilediği gibi tatil etmesi gerekirken, bir takım görevler, dersler, hayata dair dokunabileceğin durumlar (ağacak dokunmak gibi, yağmura dokunmak gibi, toprağa dokunmak gibi) yaşaması gerekiyor. Ara tatilde öğrenci hem eğlenmeli hem öğrenmeli; hem kolayı yaşamalı hem zoru tatmalı, hayata direkt olarak atılmamalı, hayatı uygulamalı olarak anlatılmalı.