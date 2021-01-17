Hangi sınıflar 15 Şubat’ta okula başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Herkes 6.,7.,,10. ve 11. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ederken 20 Kasım’da okullar kapandı. Yüz yüze eğitimin iptal edilmesiyle uzaktan eğitime devam edilmeye başlandı. Peki, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat'ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim sona erecek ve 25 Ocak Pazartesi yarıyıl tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlamayı planladıklarını ancak durumun salgının seyriyle netleşeceğini ifade etti.

Okulların açılmasıyla ilgili senaryoları bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayacaklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, “Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileceği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz” dedi.