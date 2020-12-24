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Ekonomi 1,5 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı
Ekonomi

1,5 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım, 1,5 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:10:00 -
1,5 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ihraçlar ile toplamda 1,5 milyar TL fonlama temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, “Ziraat Katılım olarak bugün toplamda 72. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 25,5 milyar TL olurken, bu son ihracımızda 1,5 milyar TL ile bugüne kadar ki tek seferde en yüksek hacme ulaştık. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, ilgili tarihlerde gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyar TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı. Karakütük, Ziraat Katılım’ın 2020 yılı başından bugüne kadar 23 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 12,5 milyar TL fonlama temin ettiğini ifade ederek, “Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden ‘Paylaştıkça daha fazlası’ ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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